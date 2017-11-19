Мобильные зловреды и IoT-атаки: прогнозы в сфере безопасности на 2018 год

«Лаборатория Касперского» поделилась своим видением того, как будут обстоять дела в сфере кибербезопасности в следующем году и с какими новыми неприятностями могут столкнуться пользователи компьютеров и мобильных устройств.

По мнению экспертов, в 2018 году злоумышленники продолжат совершенствовать инструменты и методы атак на смартфоны. В частности, ожидается появление сложных вредоносных программ для мобильных устройств.

Под прицелом также окажутся Интернет вещей (IoT) и промышленный сектор. Вероятно, появится новое вредоносное ПО, предназначенное для промышленных сетей и систем. Это ПО будет действовать скрытно, оставаясь в неактивном состоянии в корпоративных сетях, чтобы избежать обнаружения. Оно будет переходить в активный режим в технологической инфраструктуре, уровень защищённости которой значительно ниже.

Специалисты говорят, что в следующем году будет расти количество взломанных роутеров и модемов. Кроме того, стоит опасаться продвинутых атак на UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — программный интерфейс, выступающий прослойкой между прошивкой и ОС современных компьютеров.

Рост количества, распространения и рыночной ценности криптовалюты не только продолжит притягивать к ней внимание преступников, но и приведёт к использованию всё более сложных приёмов и инструментов для её генерации. Киберпреступники быстро сосредоточатся на наиболее прибыльных схемах добычи денег. Так что 2018 год, по-видимому, станет годом вредоносного веб-майнинга.

Следующий год в стремительно развивающемся сегменте финансовых услуг будет годом инноваций: появление новых каналов взаимодействия и видов финансовых услуг приведёт к возникновению новых угроз. Кроме того, злоумышленники начнут всё интенсивнее атаковать системы телемедицины.

Наконец, эксперты предупреждают о росте активности хакеров в автомобильной сфере. Удалённая диагностика неисправностей машин, телематика и информационно-развлекательные системы с выходом в Интернет открывают совершенно новые возможности не только для автовладельцев, но и для киберпреступников.