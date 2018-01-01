Магистратура для подготовки IT-специалистов открыта в Гомеле

Магистратура для подготовки IT-специалистов открыта в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщил БЕЛТА ректор вуза Сергей Хахомов. Набор слушателей по магистерской программе "Инфокоммуникационные системы и сети" будет проводиться на дневную и заочную формы обучения.

"Выпускники магистратуры получат профессиональные компетенции по техническому нормированию и стандартизации в области инфокоммуникационных систем, контролю и диагностике оборудования, организации производства и эксплуатации устройств и сетей инфокоммуникаций, разработке и тестированию нового телекоммуникационного оборудования, сопровождению его программного обеспечения и т.д. Магистерское образование направлено на подготовку высокопрофессиональных кадров для IT-отрасли, которая является одной из приоритетных в современной белорусской экономике", - подчеркнул ректор.

В настоящее время вузом также прорабатывается вопрос открытия магистерской программы "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".

