Американский хакер 13 лет следил за другими людьми через компьютеры

Американцу Филлипу Дурачински предъявлено обвинение в незаконной слежке и сборе данных с компьютеров граждан и организаций США.

Следствие выяснило, что 28-летний хакер в течение 13 лет собирал информацию из систем, принадлежащих частным лицам, школам, полиции и даже Министерству энергетики США. В руках Дурачински оказались банковские реквизиты, фотографии и данные о введенных поисковых запросах.

Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации хакер удаленно подключался к камерам и микрофонам, установленным на компьютеры его жертв.