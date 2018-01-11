Американский хакер 13 лет следил за другими людьми через компьютеры

Американцу Филлипу Дурачински предъявлено обвинение в незаконной слежке и сборе данных с компьютеров граждан и организаций США. 

Следствие выяснило, что 28-летний хакер в течение 13 лет собирал информацию из систем, принадлежащих частным лицам, школам, полиции и даже Министерству энергетики США. В руках Дурачински оказались банковские реквизиты, фотографии и данные о введенных поисковых запросах.

Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации хакер удаленно подключался к камерам и микрофонам, установленным на компьютеры его жертв.

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Источник: 

gazeta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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