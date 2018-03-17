В Беларуси начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+

Цена смартфонов Samsung Galaxy S9 составляет 2099 белорусских рублей, Samsung Galaxy S9+ (64 Гб) – 2339 белорусских рублей и Samsung Galaxy S9+ (256 Гб) – 2599 белорусских рублей. Покупатели могут приобрести указанные выше модели в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. С 16 марта устройства доступны в фирменных магазинах Samsung и в магазинах партнеров.

«Мы рады представить поклонникам Samsung наши новые флагманы Galaxy S9 и S9+ и уверены, что пользователи по достоинству оценят новые возможности уникальной камеры наших смартфонов. Количество совершенных предзаказов на Galaxy S9 и S9+ свидетельствует о том, что этот смартфон будет не менее популярен, чем предыдущие модели», - отметил руководитель Представительства Samsung Electronics Rus Company в Республике Беларусь Алексей Голуб.

Samsung представила новые флагманские модели смартфонов в феврале на выставке Mobile World Congress 2018 в Барселоне. Устройства получили высокую оценку от IT-экспертов – в частности, Samsung Galaxy S9+ был награжден в номинации «Лучшее новое подключенное устройство» на ежегодной церемонии Global Mobile Awards (GLOMO Awards). Samsung Galaxy S9+ также получил признание со стороны изданий TechRadar, Android Authority и Alphr и, а Samsung Galaxy S9 был отмечен PhoneArena, Android Central, Expert Reviews, Android Police, T3 и Ubergizmo.

Смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ получили продвинутую камеру, оснащенную двойной механической диафрагмой, с помощью которой можно делать качественные фотографии при любом освещении; функцию съемки видео в сверхзамедленном режиме (960 кадров в секунду); ряд интерактивных и увлекательных инструментов для создания аннимированных эмоджи (селфимоджи) и индивидуальных GIF стикеров; а также новые возможности встроенного интеллектуального помощника Bixby.