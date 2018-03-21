В Беларуси увеличат набор в вузах на IT-специальности

В Беларуси на 10% планируется сократить набор на экономические и юридические специальности, а вот на IT специальности будут принимать больше абитуриентов. Такую информацию озвучил министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что в ходе планирования приема в вузы в этом году учитывается заказ на подготовку специалистов, выполнение контрольных цифр приема в 2017 году, демографическая ситуация и результаты трудоустройства выпускников. Больше абитуриентов будут набирать на специальности, наиболее востребованные белорусской экономикой.

Игорь Карпенко также отметил, что Министерство образования следит за потребностями рынка труда и тесно сотрудничает с Министерством экономики и Министерством труда и соцзащиты. Цифры приема в этом году на различные специальности станут известны уже первого апреля. ﻿

