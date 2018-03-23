Пользователи Samsung Galaxy S9 и S9 Plus отмечают проблему с сенсором смартфонов

Компания Samsung выпустила официальное заявление, в котором пообещала изучить жалобы владельцев новейших флагманов Galaxy S9 и S9+.

Они сообщают о нестабильном срабатывании сенсорного экрана в новинках и наличии целых мертвых зон, в которых нажатия не регистрируются.

Выяснилось, что сенсорный дисплей смартфона перестает реагировать на какие-либо нажатия, когда в определенных местах на экране неожиданно появляются нечувствительные зоны. Избавиться от этих «мертвых зон» невозможно даже при перепрошивке телефона. Не поможет решить проблему и сброс телефона к заводским настройкам.

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Источник: 

iz.ru

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Опубликовал: KVbot,

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