Пользователи Samsung Galaxy S9 и S9 Plus отмечают проблему с сенсором смартфонов

Компания Samsung выпустила официальное заявление, в котором пообещала изучить жалобы владельцев новейших флагманов Galaxy S9 и S9+.

Они сообщают о нестабильном срабатывании сенсорного экрана в новинках и наличии целых мертвых зон, в которых нажатия не регистрируются.

Выяснилось, что сенсорный дисплей смартфона перестает реагировать на какие-либо нажатия, когда в определенных местах на экране неожиданно появляются нечувствительные зоны. Избавиться от этих «мертвых зон» невозможно даже при перепрошивке телефона. Не поможет решить проблему и сброс телефона к заводским настройкам.