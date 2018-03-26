В Беларуси определили бухгалтерский статус токенов

Министерство финансов Беларуси официально опубликовало национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности по позиции «Цифровые знаки (токены)». Соответствующее постановление № 16 от 6 марта было размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Минфин определил, что полученные организацией токены принимаются к бухучету в зависимости от способа их получения и предполагаемого назначения.

Если же токены были приобретены для дальнейшей перепродажи — по дебету счета «Товары» и кредиту счетов «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Доходы и расходы по текущей деятельности», отмечает «СБ.Беларусь сегодня».

Токены, которые были получены с помощью майнинга, будут определены по дебету счета «Готовая продукция» и кредиту счета «Основное производство».

Что касается цифровых знаков, которые были приобретены для осуществления удостоверяемых токенами прав — по дебету счетов «Долгосрочные финансовые вложения», «Краткосрочные финансовые вложения» и кредиту счетов «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», «Прочие доходы и расходы».

Стоит отметить, что собственные токены, созданные организацией для размещения, к бухгалтерскому учету приниматься не будут.

Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.

Напомним, что Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» был подписан Александром Лукашенко 21 декабря 2017 года. Он официально вступает силу через два дня - 28 марта 2018 года.