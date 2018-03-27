Twitter будет блокировать рекламу криптовалют

Сервис микроблогов Twitter будет запрещать рекламу криптовалют и ICO. Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей компании.

Ограничения будут действовать в отношении рекламы публичного размещения токенов и продажи криптовалют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями.

На фоне заявления Twitter большинство монет теряют свои позиции, падение составляет от 6% до 11%. Общая капитализация рынка упала практически на $30 млрд за прошедшие 24 часа, отмечает РБК.

Напомним, что ранее подобные решения уже принимались крупными американскими интернет-компаниями. Так, Facebook уже конце января сообщила о запрете рекламы, "вводящей в заблуждение" пользователей. Похожее решение было принято и корпорацией Google, однако ограничения начнут действовать лишь летом.