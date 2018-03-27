В Беларуси участились случаи взлома аккаунтов в соцсетях

В Беларуси расчет число взломанных аккаунтов в социальных сетях. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Как правило, после взлома аккаунта злоумышленники начинают вымогать деньги у друзей жертвы, используя при этом просьбу о переводе денег на банковскую платежную карточку.

"Также отмечаются случаи, когда злоумышленник, действуя по той же схеме, выманивает у жертвы реквизиты ее банковской платежной карты - номер, срок действия, CVV-код", – объясняет заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Александр Грицук.

Хакеры оправдывают такую просьбу тем, что закончился срок действия личной карточки, на которую должен прийти срочный денежный перевод. После того, как данные оказываются у мошенника, он совершает перевод денег на свою карту.

Правоохранители рекомендуют не торопиться выполнять подобные просьбы друзей, даже если они кажутся вам неподозрительными. Чтобы удостовериться в том, что через аккаунт переписывается ваш знакомый, стоит связаться с ним через другие мессенджеры или позвонить по телефону. Если другой возможности связаться нет, стоит задать другу личный вопрос, на который знает ответ только он. Такие несложные действия помогут вам не потерять собственные деньги.

Кроме того, конфиденциальную информацию, в том числе о платежных картах, передавать третьим лицам не рекомендуется вовсе.