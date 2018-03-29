Криптомошенники атакуют пользователей биржи Poloniex

Специалисты ESET обнаружили новую фишинговую атаку, нацеленную на пользователей криптовалютной биржи Poloniex. В Google Play появилось новое вредоносное приложение, предназначенное для кражи данных.

Poloniex – популярная криптовалютная биржа, на которой можно торговать более чем 100 криптовалютами. У ресурса есть официальный сайт, но отсутствует собственное мобильное приложение, чем давно и успешно пользуются мошенники.

В марте вирусный аналитик ESET Лукас Стефанко обнаружил в Google Play новое вредоносное приложение, использующее бренд Poloniex. На тот момент программа не собирала данные – только переадресовывала пользователей на официальный сайт биржи.

По мнению Лукаса Стефанко, мошенники планировали таким образом набрать базу лояльных пользователей, а затем перехватывать их данные с помощью поддельного окна для ввода логина и пароля.

Фишинговое приложение было удалено из Google Play после сообщения ESET.

Осенью 2017 года ESET предупреждала о других фишинговых кампаниях, связанных с Poloniex. Поддельные приложения POLONIEX и POLONIEX EXCHANGE, собирающие логины и пароли пользователей, были скачаны из Google Play в общей сложности больше 5000 раз.

ESET рекомендует проверять подлинность мобильных приложений (наличие ссылки на официальном сайте), рейтинги и отзывы пользователей на Google Play, а также использовать двухфакторную аутентификацию и надежное антивирусное решение для мобильных устройств.