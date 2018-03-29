Глава Apple пообещал не допустить утечку личных данных пользователей

Руководитель Apple Тим Кук рассказал, что компания не допустила бы утечки личных данных пользователей, которая произошла в социальной сети Facebook. Об этом он сообщил во время интервью телеканалу MSNBC.

Он напомнил, что для компании персональные данные пользователей имеют особое значение. Тим Кук считает, что он бы не оказался в такой же ситуации, как руководитель Facebook Марк Цукерберг.

Кук напомнил, что в компании было принято решение никогда не собирать личные данные пользователей с целью использования их в коммерческих целях. Он так же считает, что если бы Apple относилась к пользователям как к "товару", то смогла бы "заработать кучу денег".

"Мы решили, что не будем так поступать", - отметил предприниматель, его слова приводит ТАСС.