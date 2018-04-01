Google закроет сервис goo.gl по сокращению ссылок

Компания прекратит поддержку goo.gl и заменит его сервисом Firebase (FDL). Новые и анонимные пользователи Google URL Shortener не смогут воспользоваться сервисом с 13 апреля 2018 года. В качестве альтернативы обычным пользователям Google предложила сервисы Bitly и Ow.ly.

Зарегистрированные пользователи смогут пользоваться функциями платформы — аналитикой и управлением ссылками — до 30 марта 2019 года.

С 30 мая 2018 года доступ к платформе будет ограничен и для разработчиков. Работать с ней до марта 2019 года смогут только те проекты, которые заранее получили доступ к API-интерфейсу URL Shortener.

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Источник: 

vc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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