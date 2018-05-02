EPAM проводит набор на бесплатный тренинг "Тестирование ПО"

EPAM Systems проводит набор на бесплатный тренинг "Тестирование ПО". 

Тренинг посвящён основам функционального тестирования, работе с документацией, поиску и документированию дефектов. В конце тренинга часть внимания уделяется основам автоматизированного тестирования с использованием Selenium IDE и тестированию производительности.

Тренинг будет проходить с 18:45 до 22:00 по будним дням и в дневное время по субботам 3-4 раза в неделю в совместной лаборатории EPAM-БГУИР (ул. Гикало, 9, ауд. 213-а) или в здании EPAM (Купревича, 1/2).

Зачисление будет осуществляться по результатам прохождения нескольких этапов интервью. Прием заявок на тренинг будет закрыт 4го мая. Подробности и регистрация по ссылке.

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Опубликовал: KVbot,

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