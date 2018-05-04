Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Эксперты антивирусной компании ESET предупреждают о новой фишинговой атаке. Злоумышленники создали поддельный сайт Netflix, при помощи которого собирают данные банковских карт пользователей.

Пользователи получает по электронной почте фишинговое сообщение о завершении срока действия подписки на Netflix. В письме сообщается, что продлить подписку не удалось из-за проблемы с оплатой, поэтому она будет отменена – конечно, если пользователь не активирует ее вручную. Для «активации подписки» предусмотрена красная кнопка в письме.

Кнопка «активации» ведет на поддельный сайт Netflix, дизайн которого копирует настоящий. Также фишинговый сайт имеет сертификат безопасности, а его веб-адрес начинается с префикса https.

На поддельном сайте пользователю предлагается ввести свой email и пароль от личного кабинета Netflix, а затем заполнить анкету, включающую информацию о банковской карте. После этого пользователь будет перенаправлен на настоящий сайт Netflix, а его данные поступят в распоряжение мошенников.