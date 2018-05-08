Злоумышленники начали кибератаку на маршрутизаторы

Злоумышленники начали кибератаку на маршрутизаторы компании Dasan, в которых недавно обнаружили несколько критических уязвимостей. Активность взломщиков зафиксировали эксперты безопасности из компании Netlab 360.

По данным специалистов, хакеры запустили ботнет, который сканирует и пытается использовать уязвимые устройства. Ботнет управляется с сервера, расположенного во Вьетнаме. Более подробную информацию об атаке сотрудники Netlab 360 обещали предоставить в ближайшее время.

В конце апреля анонимные исследователи опубликовали материал, в котором рассказали о наличии двух «дыр» в системе безопасности роутеров Dasan, оборудованных технологией GPON. Обнаруженная уязвимость затрагивала более миллиона устройств южнокорейской компании.

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Опубликовал: KVbot,

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