Злоумышленники начали кибератаку на маршрутизаторы компании Dasan, в которых недавно обнаружили несколько критических уязвимостей. Активность взломщиков зафиксировали эксперты безопасности из компании Netlab 360.

По данным специалистов, хакеры запустили ботнет, который сканирует и пытается использовать уязвимые устройства. Ботнет управляется с сервера, расположенного во Вьетнаме. Более подробную информацию об атаке сотрудники Netlab 360 обещали предоставить в ближайшее время.

В конце апреля анонимные исследователи опубликовали материал, в котором рассказали о наличии двух «дыр» в системе безопасности роутеров Dasan, оборудованных технологией GPON. Обнаруженная уязвимость затрагивала более миллиона устройств южнокорейской компании.