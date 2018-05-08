Под Минском откроется трасса для гоночных дронов

На аэродроме Боровая 12 мая торжественно откроют одну из лучших в СНГ трасс для дрон-рейсинга. Она разместится около музея авиационной техники и будет использоваться для проведения национальных и международных соревнований, рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).

Трасса состоит из ворот и препятствий различного уровня и размера, а также флагов и конусов. Среди основных особенностей – универсальность: здесь могут тренироваться как опытные пилоты, так и те, кто только пробует себя в перспективном виде спорта. Пилотская зона обустроена удобными столами и розетками. Пользоваться трассой можно бесплатно. Правда, пускать на трэк будут только при наличии действующего членства в БФАС и после инструктажа по технике безопасности.

Разноуровневые препятствия построены руками белорусских дрон-рейсеров и отвечают всем параметрам для проведения как национальных, так и международных соревнований. Особое внимание было уделено безопасности спортсменов и зрителей – по периметру трибун натянута прочная сетка. При подготовке трассы учитывались мнения лучших пилотов, например, чемпиона России 2017 года Кирилла Федуковича.

На Боровой пройдёт «Кубок БФАС» – Drone Battle 2018, состоящий из 3 этапов. Финал состоится в центре Минска в День города, 8 сентября, с участием лучших спортсменов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. Самый опытный пилот от нашей страны по итогам всей серии отправится на первый официальный чемпионат мира по дрон-рейсингу, который примет китайский Шэньчжэнь с 1 по 4 ноября.

В сезоне 2018 БФАС приготовила для зрителей много других сюрпризов и новшеств. Например, на фестивале #Пронебо, 28 и 29 июля, пройдет первая в Беларуси ночная гонка дронов. Для полетов в темное время суток на ворота, траекторию трассы и квадрокоптеры устанавливается яркая подсветка.

«Благодаря новой трассе и большому количеству соревновний дрон-рейсинг в Беларуси будет развиваться быстрее. Мы рассчитываем, что появится больше пилотов, и они начнут показывать достойные результаты на международных соревнованиях. Здесь же будет проходить подготовка к Всемирным играм 2021 года, в программе соревнований которых впервые будет представлен дрон-рейсинг», – пояснил генеральный секретарь БФАС Антон Быстров.

Открытие трассы для дрон-рейсинга состоится 12 мая в 12.00. В церемонии примет участие председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер.

Дрон-рейсинг – относительно новый вид спорта, который зародился несколько лет назад в кругах энтузиастов, которые увлечены радиоуправляемыми моделями. Представляет собой гоночные соревнования квадрокоптеров небольшого размера на специальных трассах. В дрон-рейсинге используются специальные видеоочки, которые транслируют картинку с квадрокоптера. Дроны обычно разгоняются до 140 километров в час, а мировой рекорд составляет 313 км/ч. Поскольку гонки проходят на высоких скоростях, от пилота требуется молниеносная реакция.