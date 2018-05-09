Google представила Android P

8 мая в Калифорнии началась ежегодная конференция Google I/O, которая ориентирована на разработчиков.

Главный анонсом Google I/O по праву можно считать новую версию ОС Android. Важно отметить, что в Android P традиционные кнопки в нижней части экрана заменят жестами. Стоит провести пальцем снизу-вверх, и откроется список всех приложений. Кнопка «Назад» при этом останется на своем прежнем месте.

Еще одно новшество - раздел Dashboard, где будет показано, как часто пользователь сидел в приложении. Появится возможность ограничить время работы выбранных приложений.

Google уделила много времени «умным» функциям нового Android. Теперь машинное обучение управляет даже яркостью подсветки экрана и состоянием аккумулятора. Система будет предсказывать, какие приложения пользователю не понадобятся в ближайшее время.

Возможность загрузить бета-версию Android P будет доступна владельцам 12 смартфонов. Версия для всех пользователей выйдет летом 2018 года.