В БГУ открыли портал по креативному образованию

Межвузовский образовательный портал «Методология, содержание, практика креативного образования» создан в Белорусском государственном университете.

Это открытая интерактивная интернет-площадка с возможностью дистанционного участия всех желающих в её работе. Портал станет точкой роста системы креативного образования, будет способствовать формированию содержания, целей, форм, методов и критериев оценивания учебных занятий.

Функционирование ресурса направлено на развитие образовательной творческой среды, перестройку деятельности учреждений образования в соответствии с требованиями моделей университета 3.0.–4.0. Данные модели требуют новых эвристических качеств преподавателя, которые позволят индивидуализировать учебный процесс и создать условия для самореализации обучающегося.

На портале педагоги любого учреждения образования Беларуси смогут поделиться своими публикациями, идеями, инновационными методическими разработками. Здесь будут размещаться и проводиться в онлайн-режиме тематические вебинары, круглые столы, семинары и конференции. На онлайн-площадке будут инициированы дискуссии по вопросам «зачем учить», «чему учить» и «как учить», обсуждения содержания образовательных стандартов, учебных программ, технологий обучения. Особое внимание планируется уделять анализу педагогической практики.

Структурно портал состоит из разделов: «Новости», «Площадка диалога», «Мероприятия», «Галерея», «Рефлексии», «Тезаурус». К участию в работе данного межвузовского информационного ресурса приглашаются преподаватели, студенты, исследователи, ученые, а также все заинтересованные в развитии современного университетского образования.