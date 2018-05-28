Apple раскрыла белорусским спецслужбам данные одного аккаунта

Apple раскрыла данные по государственным и частным запросам на предоставление информации о пользователях. Об этом говорится в отчете компании.

Во второй половине 2017 года компания получила 16,25 тыс. запросов по 8,25 тыс. аккаунтам от американских властей. Количество запросов выросло на 20% по сравнению с первой половиной 2017 года и более чем в два раза по сравнению с тем же периодом в 2016 году.

В документе указано, что белорусская сторона направила два документа: об одном устройстве и об одной учетной записи. Apple полностью удовлетворила запросы, раскрыв данные, не связанные с контентом.

