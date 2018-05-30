31 мая "Белтелеком" проводит технические работы

В связи с проведением плановых работ в период с 22:00 31 мая до 23:00 1 июня абонентам РУП «Белтелеком» будут недоступны следующие сервисы:

  • смена тарифного плана, подключение и отключение услуг;
  • пополнение баланса;
  • активация карт экспресс-оплаты (КЭО);
  • активация карт WiFi.

Возможно также некорректное отображение баланса в кабинете пользователя и в приложении «Мой Белтелеком».

Обращаем внимание, что платежи, осуществленные в данный период, будут зачислены на лицевые счета не ранее 23:00 1 июня.

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Опубликовал: KVbot,

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