В интернете появились изображения новых iPhone

Инсайдеры опубликовали новые подробности об очередном флагмане Apple.

Судя по просочившимся в Сеть изображениям, модель под условным названием iPhone X Plus получит большой 6.5" OLED-дисплей. Габариты смартфона составят 157 х 77 мм, что сопоставимо по размеру с 5.5" iPhone 8 Plus (158 х 78 мм). Это подтверждает сообщения о том, что новый гаджет от Apple получит "компактный корпус".

По снимку можно предположить, что iPhone X Plus будет поставляться с тройной камерой. Однако, многие уверены, что эта модель все же получит двойную камеру, а на схеме изображены две камеры и вспышка.

На правом торце корпуса по-прежнему будет расположена кнопка блокировки экрана и включения девайса. Скорее всего, корпус новинки будет изготовлен из стали повышенной прочности, а также закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5 на тыльной и лицевой частях.

Также в интернет просочилась схема 6.1" "бюджетной" модели iPhone, которую источник называет iPhone 9. Как сообщается, она будет оснащена ЖК-дисплеем без 3D Touch.