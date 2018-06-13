До 100 Мбит/с: на II Европейских играх в Минске появится бесплатный Wi-Fi

Участники II Европейских игр в Минске в 2019 году смогут пользоваться бесплатным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Как отметили в компании «Деловая сеть», инфраструктура в студенческой деревне будет организована до начала Игр и останется в качестве наследия городу после их окончания. Ею будут пользоваться учащиеся минских вузов. Это позволит сделать проживание студентов более комфортным и положительно повлияет на учебный процесс.

«Создание комфортных условий пребывания участников Европейских игр в Минске – одна из наших приоритетных задач. В современном мире комфорт немыслим без доступа в интернет», - заявил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Кроме того, планируется подключить к публичной сети Free Wi-Fi Minsk и общественный транспорт, который будет специально предназначен для организации движения между спортивными, культурными и иными объектами, задействованными в проведении спортивного форума.

«Мы полностью обеспечим бесплатным выходом в Интернет, в том числе и Wi-Fi, студенческий жилой комплекс на проспекте Дзержинского, который на время соревнований превратится в Деревню атлетов. Скорость подключения будет достаточной, чтобы спортсмены могли свободно общаться через мессенджеры, получать и отправлять фото и видеофайлы, смотреть в HD-качестве трансляции соревнований. Также мы используем наши технические возможности для того, чтобы Wi-Fi был доступен даже в случае любых форс-мажорных ситуаций», - сообщил генеральный директор «Деловой сети» Павел Алексеенко.

На все время действия договора, вплоть до окончания соревнований, страница авторизации и приветствия сетей Free Wi-Fi Minsk будет брендирована в фирменную айдентику II Европейских игр.

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступной в Минске с 19 апреля 2018 года. В нее объединены более 100 общественных точек доступа, установленных в белорусской столице компанией «Деловая сеть». После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени. Лимита скорости от провайдера нет.