Wargaming открывает интернатуру для художников и дизайнеров

Стартовал прием заявок в Wargaming Forge Art — интернатуру для художников, дизайнеров и HTML5-аниматоров на базе минского центра разработки Wargaming.

Wargaming Forge Art приглашает студентов старших курсов и начинающих специалистов получить опыт в «боевых» условиях и попробовать силы в решении настоящих задач для известных игровых проектов. Здесь можно получить знания и навыки, которые действительно пригодятся в будущей работе.

Этим летом Wargaming Forge Art проводит обучение по четырем направлениям:

Brand Identity Design;

CG Art;

Graphic Design;

HTML5/JS Animation.

За каждым интерном будет закреплен ментор, обладающий внушительным опытом в своей сфере и имеющий за плечами множество реализованных проектов. Самые успешные интерны смогут получить работу (на постоянной основе или удаленно) в департаменте Marketing Creative Service СООО «Гейм Стрим», минского центра разработки Wargaming.

В 2017 году в Wargaming Forge проходили обучение Software Engineers и Data Analytics. За три месяца ребята познакомились с основами программной инженерии и анализа данных, а также подготовили выпускные проекты. Сейчас шесть выпускников курса работают в минском офисе компании.

Отбор в Wargaming Forge Art проходит на конкурсной основе. Желающим необходимо выполнить тестовое задание и отправить заявку на сайте курса до 9 июля (включительно). Сам курс стартует 23 июля и продлится до 16 октября 2018 года.

Узнать больше и подать заявку можно на сайте: https://wgforge.wargaming.com/