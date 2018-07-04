Представлен рейтинг киберугроз мая по Беларуси

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в мае 2018 года.

В мае ESET зафиксировала фишинговую атаку на пользователей сервиса аренды жилья Airbnb. Кампания была нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости, сдающих ее с помощью сервиса. Злоумышленники эксплуатировали тему вступления в силу в Евросоюзе Общего регламента по защите данных (GDPR — General Data Protection Regulation).

Специалисты ESET предупредили производителей софта о двух новых, ранее неизвестных уязвимостях в AdobeReader и Microsoft Windows. Сочетание данных уязвимостей крайне опасно, поскольку позволяет злоумышленникам выполнять произвольный код на целевой машине с максимальными привилегиями и практически без участия пользователя. Adobe и Microsoft выпустили соответствующие обновления безопасности.

Рейтинг киберугроз по Беларуси возглавляет SMB/Exploit.DoublePulsar – под этим названием антивирусные продукты ESET детектируют попытку эксплуатации в системе трояна Win32/Exploit.CVE-2017-0147.A. Вернулся в рейтинг Win32/TrojanDownloader. Stantinko, являющийся частью масштабной вредоносной кампании, активной как минимум с 2012 года.

Глобальный рейтинг киберугроз не покидают JS/CoinMiner и SMB/Exploit.DoublePulsar. Отмечена положительная динамика рекламного ПО: HTML/Adware.Agent.A, Win32/Adware.Linkzb и JS/Adware.Agent.T.

В мае 6,6% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.