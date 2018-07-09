Яндекс.Такси запускает оплату банковскими картами в Беларуси

Сервис Яндекс.Такси начал принимать к оплате банковские карты в Минске, Витебске, Гомеле и Речице. Достаточно один раз привязать карту к приложению, и при выборе безналичной оплаты сумма будет автоматически списываться в конце поездки. Номер карты можно ввести вручную или отсканировать с помощью камеры смартфона.

При оплате картой можно не переживать, хватит ли наличных в кошельке, и найдётся ли у водителя сдача. Чаевые тоже можно перечислить прямо с карты — достаточно выбрать процент заранее или в конце поездки.

Яндекс.Такси работает в Беларуси с 2016 года. В феврале этого года сервис был перезапущен в Минске в полноценном режиме, с апреля он работает в Гомеле и Витебске, а с мая – в Могилёве и Речице.

Яндекс.Такси не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.