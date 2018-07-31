В WhatsApp появились групповые видеозвонки

WhatsApp официально запустил групповые видеозвонки. К разговору может подключиться до четырех собеседников одновременно.

Чтобы сформировать групповой чат, сперва нужно позвонить одному собеседнику, а затем добавить остальных. Безопасность разговоров обеспечивает сквозное шифрование. Также разработчики утверждают, что общаться по видеосвязи можно даже в условиях отличных от идеальных.

WhatsApp – самый популярный мессенджер в мире, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и документами, а также звонить и совершать видеовызовы. Активная аудитория сервиса превышает 1,5 миллиард пользователей, а принадлежит он компании Facebook.