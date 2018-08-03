Xiaomi выпустит кнопочный телефон‍ за $29

На крауфандинговой платформе Xiaomi собирает средства на производство кнопочного телефона Qin AI Phone. Его создатели уже собрали на 1 000% больше запланированной суммы.

Построен Qin1 на двухъядерном процессоре, имеет 256 Мб оперативной памяти и 512 Мб встроенной, поддерживает карты памяти. Есть версия и попроще - на другом процессоре, с 8 Мб оперативки и 16 Мб на борту.

Работает под управлением OS Mocor 5 на базе Android. При этом имеется свой голосовой помощник, понимающий 17 языков. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами в сетях 4G. Есть и Bluetooth, и Wi-Fi, и даже инфракрасный порт