Количество взламывающих банковские приложения троянов выросло втрое

Во втором квартале 2018 года эксперты «Лаборатории Касперского» выявили свыше 61 тысячи установочных пакетов мобильных банковских троянцев. Это число более чем в три раза превосходит показатель за предыдущий квартал, говорится в исследовании антивирусной компании.

В «Лаборатории Касперского» подчёркивают, что мобильные банковские троянцы обычно распространяются под видом различных легитимных приложений. Затем, при запуске банковского приложения зловред может выводить собственный фишинговый интерфейс поверх интерфейса настоящего мобильного банка — и таким образом воровать учётные данные, которые вводит пользователь. Наибольшая активность подобного рода вредоносного ПО была зафиксирована в США, России, Польше, Китае и Таджикистане.

«Зафиксированное нами количество мобильных банковских троянцев достигло исторического максимума. Стремительный рост числа этих зловредов показывает, что киберпреступники постоянно создают новые модификации вредоносных программ, делают их более сложными и незаметными для обнаружения. Злоумышленники принимают всевозможные меры для увеличения собственной прибыли. Мобильные пользователи и индустрия в целом должны быть предельно осторожными и бдительными в ближайшие месяцы, пока эта тенденция продолжает развиваться», — говорит Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».