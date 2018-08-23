ESET: мошенники продавали в Google Play приложение-пустышку за 335 евро

ESET предупреждает о новой уловке интернет-мошенников. Они разместили в Google Play поддельное криптовалютное приложение стоимостью 334.99 евро.

Приложение под названием Ethereum предлагало пользователям купить одноименную криптовалюту – один эфир (ETH). Стоимость приложения – 334.99 евро, курс эфира на момент обнаружения подделки – около 240 евро.

Проблема в том, что покупка приложения не имеет ничего общего с покупкой эфиров. Единственная функция приложения – показ логотипа обещанной криптовалюты.

Мошенники предлагали свою подделку от лица разработчика Google Commerce Ltd, не имеющего отношения к настоящей корпорации. Вероятно, упоминание Google в названии придавало предложению убедительность.

Подделку обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко. Приложение удалено из Google Play, однако его успели скачать больше ста человек.