Почти 50% белорусских пользователей были атакованы в интернете

"Лаборатория Касперского" провела исследование, в ходе которого изучались атакованные в интернете белорусские пользователи. Все статистические данные получены на основе срабатываний решений "Лаборатории Касперского", сообщили KV.by в пресс-службе компании.

42,82% белорусских пользователей были атакованы в интернете. Пользователи, атакованные локальными угрозами (угрозы, попадающие на компьютер с различных подключаемых устройств,- прим.ред) составили 48,28%. Атакованных корпоративных пользователей 23%.

Какие же основные угрозы для пользователей? Фишинговые атаки - 15,95%, банковсие трояны - 1,1%, банковское ПО для Андроид - 0,13% с шифровальщиками столкнулось 0,45%, а с майнерами - 0,82%.

Статистика предоставлена за период с 01.01.2018 по 31.08.2018.