«Лаборатория Касперского» представила новый продукт

«Лаборатория Касперского» выпустила кроссплатформенное решение Kaspersky Security Cloud. Новый продукт подстраивается под каждого пользователя в режиме реального времени, автоматически включая необходимые функции в зависимости от действий человека и типа его устройства.

Новое решение Kaspersky Security Cloud может работать как советчик, в частности отправлять актуальные новости о кибербезопасности и сообщения об угрозах, релевантные для пользователей. Решение проверяет учётные записи на предмет утечки данных и даёт советы по их защите, а также уведомляет о ненадёжных паролях и предлагает заменить их на безопасные.

Kaspersky Security Cloud также предоставляет функции гибкого родительского контроля, например, обеспечивает безопасность ребёнка онлайн, позволяет ограничивать время использования устройств и приложений.