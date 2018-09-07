В Минске открыли магазин белорусской техники нового формата

В Минске появился магазин бытовой техники в новом для страны формате – на площади в 200 «квадратов» организована фирменная торговля Atlant и Gefest по ценам изготовителей. Магазин открыла торговая сеть Techno в комплексе ProStore в Каменной Горке.

Магазин выполнен в популярном европейском формате. Торговое пространство разделено на фирменные зоны белорусских брендов. Бытовая техника в них доступна по заводским ценам со всеми гарантиями завода – точно так же, как если приобретать ее напрямую у производителя.

Магазин отличает большой выбор холодильников в Минске – от небольших «карапузов» для дачи до многокамерных «богатырей» с ЖК-дисплеем и функцией сверхбыстрой заморозки. Так, самый дешевый из них обойдется в 329 рублей, а модели с системой No-Frost стоят от 753 рублей. Также представлены стиральные машины, кухонные плиты, пылесосы и микроволновки.

Технику можно потрогать и проверить на месте, а заказать предлагают либо на месте, либо через интернет. При этом сомнительных физнагрузок позволяют избежать: магазин бесплатно доставит покупку в любую точку Беларуси и поднимет на нужный этаж.