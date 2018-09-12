Apple представила двухсимочный iPhone Xs

Apple анонсировала два новых iPhone — Xs и Xs Max. Смартфоны получили OLED-дисплеи с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Смартфоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Также на своей ежегодной презентации компания представила новый шестиядерный процессор A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей. Также смартфоны получили поддержку двух SIM-карт, одна из которых виртуальная eSIM.

Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный, белый и золотой. Вариантов накопителя также три: на 64, 256 и 512 гигабайт. Стоимость Xs начинается от 1000 долларов, а Xs Max – 1100 долларов. Продажи начнутся 21 сентября.