Microsoft представила новые компьютеры линейки Surface

Microsoft представила обновлённую линейку устройств Surface, которую пополнили наушники.

Новый Surface Pro имеет дисплей диагональю 12,3 дюйма, но работает в полтора раза быстрее благодаря четырёхъядерному процессору Intel восьмого поколения, утверждают в Microsoft. Срок службы батареи не изменился и составляет до 13,5 часов на одном заряде.

Surface Pro 6 доступен для предзаказа со 2 октября, его начальная стоимость — $899. Поставки начнутся 16 октября. Съёмную клавиатуру придётся покупать отдельно, она стоит $129.

Surface Laptop 2 будет стоить столько же, сколько и представленная в 2017 году первая модель, но его производительность увеличена на 85%, утверждают в Microsoft.

Базовая версия Surface Laptop 2 получила процессор Intel Core i5 восьмого поколения и 8 ГБ оперативной памяти, старшая — Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти. Экран остался прежним — 13,5 дюйма. Объём SSD накопителя может быть 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Время автономной работы составляет до 14,5 часов.

Ноутбук оснащён одним портом USB 3.0, разъёмом для наушников 3,5 мм, разъёмом mini DisplayPort и портом Surface Connect. Surface Laptop 2 доступен для предзаказа со 2 октября, поставки начнутся 16 октября. Начальная цена — $999.

Microsoft представила беспроводные накладные наушники Surface, которыми можно управлять с помощью голосового помощника Cortana.

В компании говорят, что наушники поддерживают 13 уровней шумоподавления — его можно настраивать с помощью колёсика на левой ушной чашке. Ролик с правой стороны регулирует громкость воспроизведения. Если пользователь снимет наушники с головы, музыка автоматически будет поставлена на паузу. Наушники Surface поступят в продажу до конца 2018 года, сначала они будут продаваться только в США.