iPhone X взорвался после обновления до iOS 12.1

Один из пользователей флагманского смартфона Apple пожаловался в твиттере на то, что его смартфон загорелся сразу после обновления прошивки. Apple Support ответила, что это «определенно не естественное поведение» для смартфона.

Пользователь из штата Вашингтон, США, утверждает, что спустя 10 месяцев нормальной работы его iPhone X вдруг задымился и в конце концов взорвался после того, как он был успешно обновлен до iOS 12.1. Во время обновление прошивки гаджет находится на зарядке — как того требует производитель.

Как только смартфон включился после обновления, из него начал идти дым и он взорвался. Пользователь утверждает, что использовал оригинальное зарядное устройство и кабель от Apple, хотя взрыв произошел после снятия смартфона с зарядки. Сейчас компания разбирается в причинах инцидента.