Kaspersky выявил кибератаку на банки на десятки миллионов долларов

"Лаборатория Касперского" выявила новый вид кибератак под названием DarkVishnya как минимум на восемь банков Восточной Европы, включая российские. Ущерб от них эксперты оценили в десятки миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

В нем не уточняется, какие банки пострадали в результате атак, однако в пресс-службе "Лаборатории Касперского" отметили, что среди них были и российские банки. Точную сумму ущерба в компании также не называют. Кибератаки были зафиксированы в 2017-2018 годах.

По данным компании, злоумышленники использовали гаджеты со встроенным вредоносным программным обеспечением - их внедряли в здание организации или физически подключали к корпоративной сети. Как отметил ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, злоумышленники могли проносить гаджеты под видом курьеров или соискателей на должность в банке.

Как правило, киберпреступники использовали ноутбуки, небольшие одноплатные компьютеры, а также специальные инструменты для проведения USB-атак.

Если был получен доступ к общим сетевым папкам, злоумышленники подключались и дистанционно управляли серверами и станциями, которые использовались для осуществления платежей, через штатное ПО.

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Источник: 

tass.ru

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Опубликовал: KVbot,

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