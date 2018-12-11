Уязвимость Google+ угрожает 52,5 миллионам пользователей

В социальной сети Google+ обнаружена новая уязвимость, которая угрожает 52,5 миллионам пользователей.

Подробности не уточняются. Однако известно, что таковая позволяет получить доступ к персональным данным (можно узнать полное имя, дату рождения, адрес электронной почты, статус отношений и место работы пользователя), даже если таковые имели приватный статус. Новая уязвимость привела к смещению срока закрытия соцсети с августа на апрель 2019 года.

Напомним, что в октябре была обнаружена уязвимость, которая рассекретила 500 тысяч учетных записей пользователей Google+. Тогда же компания заявила, что столкнулась с серьезными проблемами конфиденциальности, в связи с чем было принято решение о закрытии сервиса.