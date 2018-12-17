velcom купил активы провайдера «Айчына Плюс»

Между ОДО «Айчына Плюс» и velcom достигнута договоренность, согласно которой все права и обязанности по договорам об оказании услуг электросвязи (кроме телефонии) перейдут к velcom с 28 декабря этого года.

Таким образом, оказание услуг абонентам «Айчыны Плюс» теперь будет предоставлять velcom.

С 28.12.2018 г. услуги абонентам будут оказываться Унитарным предприятием «Велком» на существующих условиях. С 28.12.2018 г. вся информация по обслуживанию абонентов будет размещена на сайте internet.velcom.by. 

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Источник: 

aplus.by

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Опубликовал: KVbot,

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