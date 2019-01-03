Xiaomi выделит Redmi в отдельный бренд

Xiaomi намерена выделить линейку смартфонов Redmi в отдельный бренд, о чем компания сообщила в китайской соцсети Weibo.

Напомним, Redmi — это общее название для бюджетных устройств производителя, в то время как более продвинутые модели объединены в семейство Mi.

Одновременно Xiaomi сообщила о грядущем релизе первого флагманского смартфона под названием Redmi, оснащенного камерой с разрешением 48 МП. О появлении у Xiaomi аппарата с такой камерой стало доподлинно известно в декабре 2018 г., однако до этого его причисляли к семейству Mi, а то, что это может быть первый Redmi-флагман, было всего лишь слухом. Презентация устройства и нового бренда назначена на 10 января.