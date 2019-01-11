ESET предупреждает об атаке на пользователей Netflix

Эксперты ESET предупреждают о фишинговой атаке, нацеленной на пользователей популярного видеосервиса Netflix.

Накануне новогодних праздников была зафиксирована масштабная email-рассылка, в которой мошенники от имени Netflix выманивали у пользователей персональную информацию.

Злоумышленники использовали проверенную стратегию, пугая адресатов блокировкой Netflix-аккаунта из-за некорректной информации о платеже. Если пользователь не перейдет по ссылке и не введет данные банковской карты, его аккаунт может быть потерян.

Подобное давление и упор на срочность — одна из самых распространенных уловок, побуждающих пользователя отбросить разумную осторожность и немедленно отправить мошенникам всю запрошенную информацию.

Немаловажен и выбор периода для данной кампании — в новогодние праздники критическое мышление у многих заметно снижено. Кроме того, перспектива лишиться просмотра любимых сериалов на каникулах может подстегнуть пользователей довериться мошенникам.

В письме к пользователю не обращаются по имени, используя обтекаемый вариант — «Здравствуйте, уважаемый». У внимательного пользователя Netflix такое обращение вызовет вопросы. Кроме того, адрес отправителя не совпадает с адресом настоящего сервиса.