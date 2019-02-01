Nokia готовит новый кнопочный телефон

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Недавно на китайском сертификационном сайте TENAA было обнаружено новое устройство Nokia с кодовым названием TA-1139. Ранее аппарат уже прошел сертификацию в России, поэтому одобрение регулятора в Китае говорит о том, что телефон фактически готов к выпуску.
Никаких сюрпризов с точки зрения дизайна ждать не стоит: устройство выглядит как модифицированная версия Nokia 106 и Nokia 3210. Сзади находится одна основная камера, спереди — 2,4-дюймовый TFT-дисплей, внутри — одноядерный процессор на 360 МГц. Объем оперативной памяти составляет 8 МБ, 16 МБ внутренней памяти расширяются до 32 ГБ с помощью microSD-карт.
Технические характеристики Nokia TA-1139
- 2,4-дюймовый (240х320 пикселей) TFT-дисплей
- 8 МБ ОЗУ, 16 МБ встроенной памяти, поддержка карт MicroSD до 32 ГБ
- Одноядерный, 360 МГц
- Поддержка одной/ двух SIM-карт
- 3-мегапиксельная задняя камера
- Светодиодный фонарик
- Размеры: 120,8×53,49×13,81 (мм);
- Вес: 83,6 г
- FM-радио, MP3-плеер для музыки
- Аккумулятор 1020 мАч
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