Nokia готовит новый кнопочный телефон

Недавно на китайском сертификационном сайте TENAA было обнаружено новое устройство Nokia с кодовым названием TA-1139. Ранее аппарат уже прошел сертификацию в России, поэтому одобрение регулятора в Китае говорит о том, что телефон фактически готов к выпуску.

Никаких сюрпризов с точки зрения дизайна ждать не стоит: устройство выглядит как модифицированная версия Nokia 106 и Nokia 3210. Сзади находится одна основная камера, спереди — 2,4-дюймовый TFT-дисплей, внутри — одноядерный процессор на 360 МГц. Объем оперативной памяти составляет 8 МБ, 16 МБ внутренней памяти расширяются до 32 ГБ с помощью microSD-карт.

Технические характеристики Nokia TA-1139