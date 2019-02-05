В сети Ethereum обнаружили серьезную уязвимость

Разработчики блокчейн-стартапа Parity Technologies обнаружили ошибку в сети криптовалюты Ethereum.

Хакеры могли нарушить работу всей экосистемы, под угрозой оказались сервисы, использующие протокол JSONRPC: MyEtherWallet, MyCrypto, Infura и другие.

Эксперты пояснили, что неполадка уже исправлена, ей не успели воспользоваться злоумышленники, а средства пользователей находятся в безопасности. Для уменьшения риска нарушений в работе сети и потери доступа к децентрализованным приложениям специалисты порекомендовали как можно быстрее обновить ноды с помощью новой версии ПО.

 

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Источник: 

rbc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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