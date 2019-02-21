Хакер взломал новейшую версию защиты Denuvo

Хакер CPY взломал новейшую версию защиты Denuvo в недавно вышедшем шутере от первого лица Metro Exodus. На обход DRM потребовалось лишь 5 дней (взломана была Steam-версия шутера).

Согласно классификации самих хакеров, текущий вариант Denuvo формально относится к версии 5.6, то есть это несколько более совершенный вариант защиты по сравнению с тем, что использовался в авиационном боевике Ace Combat 7: Skies Unknown и ремейке Resident Evil 2. Оба проекта были защищены Denuvo 5.5, при этом первая игра был вскрыта CPY за 14 дней, а вторая — за 8 дней, уже командой CODEX. Если учесть, что на Metro Exodus потребовалось ещё меньше времени, можно предположить, что существенных изменений в алгоритмы Denuvo внесено не было.

Metro Exodus — это третья часть серии шутеров по мотивам книг Дмитрия Глуховского. На дворе 2036 год, прошло четверть века с тех пор, как ядерная война опустошила землю.