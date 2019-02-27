В Беларуси выросли средние скорости 4G

Технические специалисты инфраструктурного оператора beCloud сообщают об увеличении средних скоростей 4G В Беларуси. По данным аналитического отчета OpenSignal, опубликовавшего в феврале 2019 года мировой рейтинг развития технологии LTE в мире, возросший показатель средней скорости 4G в зависимости от нагрузки в течение дня вывел страну на 19-ю позицию (39,1 мбит/с).

Беларусь делит данную строчку рейтинга с Ирландией, опережает такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Гонг Конг, Катар, Россию, США, Германию, Израиль, Польшу, Украину и другие страны и уступает Южной Корее, Сингапуру, Норвегии, Канаде, Франции и Швеции.

Японские абоненты пользуются 4G на скорости 38 мегабит в секунду — ненамного медленнее, чем белорусские. Немецкие, в свою очередь, 31,9 мбит/с, американские – 28,8 мбит/с.

Даже в часы наименьшей нагрузки одна базовая станция beCloud обслуживает порядка 120-ти абонентов и пропускает до 3 ГБ трафика в час. В свою очередь, в часы наибольшей нагрузки (с 20.00 до 22.00) утилизация сети (процент задействованных ресурсов базовой станции в момент времени) ощутимо возрастает и сопоставима с домашней фиксированной интернет-сетью – количество активных абонентов увеличивается больше чем в три раза и достигает 420 пользователей, а трафик на одну базовую – в шесть раз (до 18-20 ГБ трафика в час).

OpenSignal анализирует работу сотовых сетей по всему миру и наглядно демонстрирует развитие LTE-инфраструктуры как в глобальном масштабе, так и для каждой страны по отдельности. Согласно опубликованной статистике, стандарт 4G по-прежнему характеризуется широкой вариативностью скоростных показателей даже в пределах нескольких территориальных единиц.