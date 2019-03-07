Многоуровневый зловред распространяется через популярный торрент-трекер

«Лаборатория Касперского» предупреждает о появлении вредоносной программы PirateMatryoshka, которая атакует пользователей популярного торрент-трекера The Pirate Bay.

PirateMatryoshka — это многоуровневый зловред, состоящий из ряда компонентов, предназначенных для загрузки на компьютер жертвы рекламных и вредоносных модулей.

По данным «Лаборатории Касперского», PirateMatryoshka распространяется под видом взломанных версий платных программ. Причём опасные раздачи формируются на торрент-трекере десятками различных аккаунтов, включая те, которые были зарегистрированы довольно давно: это может ввести потенциальную жертву в заблуждение, поскольку хорошая репутация пользователя, раздающего файл, усыпляет бдительность.

Запуск полученного вредоносного файла приводит к проникновению на компьютер трояна. Он начинает свою работу с того, что демонстрирует пользователю фишинговую страницу The Pirate Bay. Эта страница запрашивает логин и пароль для входа в торрент якобы для продолжения процесса загрузки, а на самом деле — для взлома аккаунтов пользователей и дальнейшей раздачи зловреда.