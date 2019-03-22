В Windows 10 закрыты две опасные уязвимости

Эксперт Positive Technologies Михаил Цветков выявил две критически опасные уязвимости в Microsoft Windows 10. Они позволяли атакующему получить доступ к компьютеру на базе этой операционной системы и перехватить конфиденциальную информацию. В мартовском пакете обновлений безопасности от Microsoft обе уязвимости были устранены.

Уязвимости обнаружены в DHCP-клиенте, встроенном в операционную систему Windows 10. Протокол DHCP отвечает за автоматическое подключение устройств к сети — раздачу этим устройствам IP-адресов и других сетевых параметров. Он позволяет исключить конфликты в сети, например дублирование IP-адресов, а также избежать ручной настройки на каждом устройстве в отдельности. Администратору достаточно один раз настроить DHCP-сервер на физическом сервере или маршрутизаторе, чтобы раздавать IP-адреса и другие сетевые параметры DHCP-клиентам (компьютерам сотрудников, принтерам или другому оборудованию). Раздача сетевых конфигураций происходит по запросу с определенной периодичностью, определяемой администратором.

Нарушитель также должен был находиться в одной сети с атакуемой системой. Но это мог быть взломщик, получивший доступ к недостаточно защищенной рабочей станции с помощью фишинга. При этом конечной целью могла быть критически важная система — например, автоматизированная банковская система. Кроме того, в некоторых организациях атака могла быть возможна и напрямую из внешних сетей.

Обе обнаруженные уязвимости давали возможность проводить атаку, подменяя ответ легитимного DHCP-сервера сообщением нарушителя. Для атаки злоумышленник должен был отправить специальный список DNS-суффиксов (CVE-2019-0726) или сообщить в DHCP-ответе аномально большое количество опций (CVE-2019-0697).