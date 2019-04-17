Обнаружен новый бэкдор для macOS

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую версию вредоносного ПО киберпреступной группировки OceanLotus. Угроза представляет собой бэкдор для платформы macOS.

Файл бэкдора зашифрован и обработан при помощи UPX-упаковщика, что затрудняет его обнаружение рядом ИБ-решений. Однако многие пользователи macOS игнорируют продукты для безопасности, поэтому защита бэкдора от обнаружения имеет второстепенное значение.

При запуске вредоносная программа проверяет принадлежность устройства к семейству Mac (MacBook Pro, MacBook Air). Информация, которую киберугроза отправляет на командный C&C-сервер, содержит сведения о процессоре, памяти, серийном номере устройства и MAC-адресах сетевого интерфейса.

Эксперты ESET отмечают, что используемые бэкдором C&C-серверы были созданы относительно недавно — 22 ноября 2018 года.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!