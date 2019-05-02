iPhone X назван самым продаваемым в мире смартфоном в 2018 году

Исследование, проведённое аналитиками компании Counterpoint Research, говорит о том, что в прошлом году самыми продаваемыми смартфонами в глобальном масштабе стали аппараты Apple.

Так, лидером по объёму продаж среди отдельных моделей смартфонов в 2018-м оказался аппарат iPhone X. Вслед за ним идут ещё три «яблочных» устройства — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7. Таким образом, модели Apple занимают четыре первые позиции в рейтинге Counterpoint Research.

На пятой строке в списке самых популярных в мире смартфонов оказался аппарат Xiaomi Redmi 5A. Вслед за ним идёт модель Samsung Galaxy S9.

Седьмое и восьмое места также достались Apple — на них расположились соответственно смартфоны iPhone XS Max и iPhone XR.

На девятой позиции находится Samsung Galaxy S9 Plus, а замыкает десятку модель Samsung Galaxy J6.

По оценкам Counterpoint Research, в первой четверти 2019 года в мире было реализовано около 345,0 млн смартфонов. Это примерно на 5 % меньше прошлогоднего результата, когда отгрузки оценивались в 361,6 млн штук.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!