Google представила смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL

компания Google представила свои новые смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL. Новинки являются относительно доступными версиями флагманов Pixel 3 и Pixel 3 XL соответственно.

Главное отличие новинок от флагманов заключается в их платформе — в основе Pixel 3A и 3A XL лежит 10-нм процессор Snapdragon 670 с восемью ядрами Kryo 360 с частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 615. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а для хранения данных предусмотрено 64 Гбайт встроенной флеш-памяти. А вот слотов для карт памяти в новинках нет.

В обоих новых Pixel стекло на задней панели заменено на пластик. Ещё новинки лишены поддержки беспроводной зарядки и защиты от пыли и влаги. Однако есть в них и одно положительное отличие от старших Pixel 3: в новых смартфонах Google вернула 3,5-мм разъём для наушников!

Более крупный Pixel 3A XL получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160 × 1080 точек), тогда как более компактный Pixel 3A обладает таким же дисплеем, но с диагональю 5,6 дюйма. За автономную работу смартфонов отвечают батареи на 3700 и 3000 мА·ч соответственно. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт по стандарту USB Power Delivery.

Компания Google уже начала продажи смартфонов Pixel 3A и Pixel 3A XL. Стоимость новинок составила $399 и $479 соответственно. Смартфоны будут доступны в трёх цветах: чёрном, белом и лёгком фиолетовом.

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