Xiaomi выпустит ридер

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в ближайшее время может анонсировать устройство для чтения электронных книг.

Речь идёт о гаджете в стиле ридеров Kindle. Новинка получит монохромный экран на основе электронной бумаги E Ink. Пока не ясно, будет ли реализована поддержка сенсорного управления.

Размер дисплея, как отмечается, составит около 8 дюймов по диагонали. Информации о разрешении на данный момент нет. Можно предположить, что панель сможет воспроизводить 16 оттенков серого.

Наблюдатели полагают, что устройство получит процессор MediaTek и адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Прочие технические характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.

Веб-источники добавляют, что Xiaomi может представить ридер уже до конца текущего месяца. Цена, вероятнее всего, не превысит 100 долларов США.

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